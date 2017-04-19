В Кременчугском районе Полтавской области в людей, вышедших на митинг, въехал легковой автомобиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник отдела коммуникации управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

«В Кременчугском районе в людей, вышедших на митинг, въехал легковой автомобиль», – отметил он.

По словам Сулаева, минимум три человека получили травмы, погибших нет.

«Нарушитель пытался бежать, но полиция догнала. На месте работает следственно-оперативная группа и медики. Детали сообщим позже после уточнения информации», – подчеркнул он.