Консул Украины в Ростове-на-Дону подтвердил, что на борту сухогруза «Герои Арсенала», который потерпело крушение в акватории Черного моря, находились 9 граждан Украины, сообщается в Twitter Департамента консульской службы Министерства иностранных дел.

«Консул сообщает о 9 украинцах среди членов экипажа судна «Герои Арсенала». Ведутся спасательные работы», – говорится в сообщении.

Напомним, сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченского пролива.

На борту судна находились 12 членов экипажа, среди которых 9 граждан Украины, 2 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Грузии.

По информации спасателей, спасен моторист, гражданин Украины.