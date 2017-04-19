Сенат Нидерландов предлагает провести дебаты по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 23 мая 2017 года. Об этом сообщается на сайте Сената Нидерландов, информирует LIGA.net.

Предложение поступило от сенатских комитетов по вопросам иностранных дел, обороны и развития и европейских отношений. Министру иностранных дел Нидерландов предложили принять участие в пленарных дебатах, которые могут быть проведены 23 мая.

В сообщении уточняется, что если эта дата не подойдет министру, дебаты будут перенесены на 6 июня.

23 февраля 2017 года нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.