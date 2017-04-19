В Украине 19-22 апреля ожидается холодная погода, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
«В связи с вторжением арктического воздуха 19-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 °, на поверхности почвы 3-8°, температура днем 2-9° тепла», – говорится в сообщении.
Также, по данным ГосЧС, в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.
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