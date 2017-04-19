Здание Театра на Подоле в Киеве пройдет две экспертизы. Как сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, такое решение приняла рабочая группа под его руководством.

«Мы остановились на двух экспертизах - это градостроительный анализ, то есть можно было бы построить на указанном земельном участке, и экспертиза проектных решений, то есть фактически это комплексная экспертиза, о которой мы говорили ранее. Пока сложно сказать о стоимости таких экспертиз, но хочу отметить, что две организации согласились провести их бесплатно - это Национальный союз архитекторов Украины и «Институт Генерального плана города Киева», - цитирует слова Бондаренко пресс-служба КГГА.

Кроме заслушивания позиций членов рабочей группы относительно списка экспертиз и исследований, которые необходимо провести, стоимости или бесплатности этих услуг, на заседании также обсудили предложения относительно источников финансирования и целесообразности или необходимости остановки строительных работ на объекте.

Как отметил руководитель аппарата КГГА, цель данной рабочей группы - найти взвешенное и ответственное решение проблемы со зданием театра и выработать процедуру предотвращения подобных конфликтов в будущем.

«Ситуация со зданием театра - результат плохой коммуникации и ненадлежащего общественного обсуждения. Мы должны понимать, что заказчик строительства и застройщик должны вступать в диалог с обществом и научиться слышать друг друга. Если такого диалога не было, то город всегда будет стоять на стороне общества», - подчеркнул Бондаренко.

Напомним, 29 ноября в Киеве на Андреевском спуске открыли фасад нового Театра на Подоле, который вызвал волну недовольства общественности.