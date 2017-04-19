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Мадридский «Реал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, победив в ответном матче четвертьфинала «Баварию» (Мюнхен) со счетом 4:2.

Основное время поединка завершилось со счетом 1:2 в пользу «Баварии», и командам пришлось играть дополнительные 30 минут. В первом матче с аналогичным счетом победил «Реал».

В овертайме эффективнее оказался «Реал», который к тому времени имел на одного игрока больше (у «Баварии» был удален Видаль), сообщает УНИАН.

Героем поединка, как и неделю назад, стал Криштиану Роналду, оформивший хет-трик.

Голы: Левандовский, 53, с пенальти (0:1), Роналду, 76 (1:1), Серхио Рамос, 78, автогол (1:2), Роналду, 105 (2:2), Роналду, 110 (3:2), Асенсио, 112 (4:2)

После матча тренер «Баварии» Карло Анчелотти раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Виктором Кашшаи, при этом исключив причастность «Реала» к столь некомпетентному судейству.

«Я не думаю, что «Реал» имеет какое-то влияние на судей. Арбитры сегодня просто ошибались. Я никогда не был поклонником технологии видеоповторов, но, должен заметить, сейчас она необходима. Нельзя определять полуфиналиста Лиги чемпионов таким образом. Я говорил с Зинедином Зиданом (главный тренер «Реала». – Ред.) после матча, и он согласился со мной, что работа рефери была плохой. Подобное не должно происходить на таком уровне, и, я надеюсь, что технологии будут помогать судьям как можно скорее», — заявил Анчелотти, сообщает Football.ua.

 
ForUm

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