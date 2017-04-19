Сегодня Международный суд ООН огласит решение о введении временных предупредительных мер в отношении РФ в рамках дела «Украина против России».

Решение во Дворце мира, где находится суд, зачитает президент Международного суда, судья Ронни Абрахам (Ronny Abraham), сообщает УНИАН.

Трансляция слушаний будет проходить на сайте ООН, начало - в 16.00 по Киеву.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

9 марта Международный суд ООН завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева.