Украинская писательница София Андрухович с мужем Андреем Бондарем и дочерью Варварой попали в ДТП. Об этом на странице в Facebook сообщил муж писательницы.

«В третий раз в жизни побывал в автомобильной аварии. Это произошло вчера. Я не был за рулем и вины нашего водителя не было - выезд со второстепенной на главную. Мы двигались по главной. Пострадала София, потому что удар пришелся как раз с левой стороны в ее пассажирское сиденье, где она сидела с Варварой. Пришлось наложить несколько швов на голову, немного потеряла крови, но скорая приехала вовремя и все сделали аккуратно и правильно. Ни сотрясения, ни каких-либо серьезных повреждений. Ранения стеклом и ушиб грудной клетки слева. У Варвары была настоящая инициация. Поцарапан подбородок и вид окровавленной мамы», – отметил он.

По словам Бондаря, скорость была небольшой (населенный пункт) и их авто только развернуло на 180 градусов. «Мы не перевернулись, не ударились в дерево, не улетели в бетонный забор, не врезались в столб, не оказались на встречной... Словом, нам повезло. И за это я очень благодарен инстанции, которая отвечает за такие и другие случаи», – подчеркнул он.

«Я просто до сих пор не могу понять, почему молодой человек за рулем даже не попытался затормозить. Он, как камикадзе, просто шел на таран. За ним не было никакого одного тормозного пути. По 20 лет, «Таврия», трое ребят, трезвые. Олимпийское спокойствие: «Я не увидел знак», «Зачем вы кричите, ведь все уже случилось», – написал Бондар.