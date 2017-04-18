Из-за грядущих холодов в Киеве могут изменить график отключения горячей воды. Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

«Мы планируем откорректировать график проведения гидравлических испытаний, чтобы на период относительного похолодания в квартирах киевлян не выключали горячую воду», - сказал Пантелеев, сообщает 44.ua.

Как ранее сообщал ForUm, с 18 апреля ПАО «Киевэнерго» планировало начать гидроиспытания теплосетей в Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах столицы и продолжить в Подольском и Оболонском.

В то же время Киевская городская государственная администрация не намерена возобновлять отопительный сезон в связи с похолоданием.