также в разделеМир
Смоленская катастрофа: контрразведка Польши получила сверхсекретное заявление 187
Австралия ужесточит правила выдачи рабочей визы иностранцам 15
Во Франции предотвратили теракт в день выборов 20
Подозреваемый в организации теракта в Петербурге заявил, что не признавал вину 60
Предполагаемый организатор теракта в Петербурге признал вину 23
ЮНЕСКО: Почти половина объектов дикой природы под угрозой 18
В Турции разбился вертолет с полицейскими и судьями 34
Мэй хочет провести досрочные выборы 47
Россия подчитала убытки от «помидорной войны» с Турцией 60
КНДР собирается проводить ракетные испытания еженедельно 65
Жена Трампа спасла его от конфуза 315
Эрдоган – ОБСЕ: Знайте свое место 81
В РФ заявили о задержании одного из организаторов теракта в Петербурге 29
Китай против размещения ПРО США в Южной Корее 96
Эрдоган назвал возобновление смертной казни своей «первой задачей» 36
При взрыве колонны эвакуированных в Алеппо погибли 68 детей 65
США о КНДР: Эра стратегического терпения закончилась 1117
Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции. В Стамбуле протесты 63

Все 12 человек, находившиеся на борту полицейского вертолета, потерпевшего крушение в юго-восточной Турции, погибли.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает 112 Украина со ссылкой на Associated Press.

Поисково-спасательные команды были отправлены в район после того, как сигнал вертолета был потерян. По словам чиновника, авария была вызвана плохими погодными условиями.

Напомним, вертолет исчез через 10 минут после взлета из города Пулумюр, в провинции Тунджели. В нем находились семь полицейских, судья, солдат и три члена экипажа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года