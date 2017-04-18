Все 12 человек, находившиеся на борту полицейского вертолета, потерпевшего крушение в юго-восточной Турции, погибли.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает 112 Украина со ссылкой на Associated Press.

Поисково-спасательные команды были отправлены в район после того, как сигнал вертолета был потерян. По словам чиновника, авария была вызвана плохими погодными условиями.

Напомним, вертолет исчез через 10 минут после взлета из города Пулумюр, в провинции Тунджели. В нем находились семь полицейских, судья, солдат и три члена экипажа.