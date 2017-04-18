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В Черкассах около 30 вооруженных людей заняли здание облэнерго, но после переговоров с полицией покинули учреждение, сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

«Информация о группе неизвестных лиц, находящихся в помещении «Черкассыоблэнерго» и имеют при себе большое количество огнестрельного оружия, поступила в Черкасский отдел полиции. На место происшествия были немедленно направлены ближайшие наряды полиции, оперативных сотрудников и сотрудников подразделения специального назначения», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что на втором этаже здания находились около 30 человек, вооруженных помповыми ружьями и травматическим оружием.

«В результате длительных переговоров руководства главка с данными лицами, помещение госучреждения были освобождены от посторонних лиц. В настоящее время работники полиции устанавливают основания и цели пребывания данных лиц на территории общества. Оружие, которое имели при себе указанные лица, изъято», – подчеркнули в полиции.
ForUm

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