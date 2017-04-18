Председатель Службы военной контрразведки Польши Петр Бончек сказал, что по делу авиарейса в Смоленск 10 апреля 2010 года в прокуратуру направлены новые заявления, сообщает Польское радио.

Председатель Службы военной контрразведки отметил, что он не может предоставить более подробной информации на эту тему. «Заявление является сверхсекретным и касается организации визита в Смоленск. Оно содержит также информацию о контактах и ​​сотрудничестве Службы военной контрразведки с Федеральной службой безопасности. Завтра должно состояться слушание экс-премьера Польши Дональда Туска по этому делу», - напомнил собеседник издания.

Бончек отметил, что важнейшими являются вопросы о деятельности служб перед визитом, его безопасность, принятые меры, а также действия службы после 10 апреля 2010 года до осени 2015 года. «Можно с уверенностью утверждать, что период после 10 апреля был поворотным моментом в деятельности Службы военной контрразведки. Если раньше контакты с ФСБ были служебными и дипломатическими, то после 10 апреля они превратились в сотрудничестве, напоминает союз», - добавил он.

«Имеем службу (ФСБ. - Ред.), в которую входят бывшие сотрудники НКВД, КГБ и которые имеют поддержку всей службы России, а с другой - Службу военной контрразведки, которая пытается расширить сотрудничество с ФСБ любой ценой», - сказал он.

Бончек признал, что многие экспертизы, проведенные в предыдущие годы, показали, что при организации полета в Смоленск произошли нарушения не только со стороны Бюро правительственной охраны и Министерства иностранных дел, но также Службы военной контрразведки Польши.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет об итогах технического расследования. Непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и комиссией Миллера и создали вторую комиссию.

В понедельник, в седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы, в которых вину за произошедшее возложила на российских авиадиспетчеров. Также в распространенных документах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.