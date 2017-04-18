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Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины решил отсрочить подписание контракта с избранным председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.

Как сообщила заместитель председателя наблюдательного совета Светлана Остапа, соответствующее решение наблюдательный совет принял 18 апреля

Наблюдательный совет внес изменения в положение о конкурсе по избранию председателя и членов правления ПАО «НОТУ», изъяв оттуда норму, что контракт с новоизбранным председателем правления НОТУ должен быть подписан в течение 5 рабочих дней со дня объявления победителя конкурса, сообщает «Детектор медиа».

По словам Остапы, на временную исполняющей обязанности председателя правления НОТУ Анну Бычок Кабмин возложил обязанности не только главы, но и всего правления НОТУ. А если бы с Аласанией был сейчас подписан контракт, полномочия Бычок были бы сразу приостановлены, но при этом Аласания некоторое время работал бы без правления (ведь наблюдательный совет будет выбирать правления через 10-30 дней после подписания контракта с председателем правления), что привело бы к возможному срыву подготовки международного песенного конкурса «Евровидение», который пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Наблюдательный совет НОТУ планирует на следующей неделе (23-30 апреля) утвердить текст контракта с новоизбранным председателем правления, а в начале мая - подписать его с Аласанией. В контракте планируют прописать пункт, что председатель правления вступает в свои полномочия с 13 мая. А 15 мая наблюдательный совет планирует избрать состав правления по представлению Аласании.

Напомним, 10 апреля наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал Зураба Аласанию председателем правления Общественного вещания.
ForUm

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