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Хозяйственный суд Киева вынес решение в пользу «Ощадбанка», которым запретил «Сбербанку России» использовать обозначение «Сбербанк». Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка».

Согласно принятому решению, признаны недействительными десять торговых марок «Сбербанка», также он лишен доменного имени sberbank.ua и удовлетворено требование о запрете использовать торговую марку «Сбербанк».

Глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный заявил, что финучреждение отстояло свои законные интересы и отныне украинцы не будут вводиться в заблуждение.

«Ведь торговая марка «Сбербанк» принадлежит исключительно Государственному сберегательному банку Украины. Нам удалось четко обосновать свою правовую позицию, предоставить убедительные письменные доказательства суду и аргументировать значительные недостатки доказательств и позиции оппонентов», - прокомментировал решение Пышный.

Напомним, 15 января 2016 года «Ощадбанк» подал соответствующий иск в суд о защите своей торговой марки «Сбербанк», единственным законным владельцем которой на территории Украины является именно «Ощадбанк».

 
ForUm

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