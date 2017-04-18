также в разделеМир
Крушение вертолета в Турции: все находившиеся на борту погибли 27
Смоленская катастрофа: контрразведка Польши получила сверхсекретное заявление 189
Австралия ужесточит правила выдачи рабочей визы иностранцам 15
Подозреваемый в организации теракта в Петербурге заявил, что не признавал вину 60
Предполагаемый организатор теракта в Петербурге признал вину 23
ЮНЕСКО: Почти половина объектов дикой природы под угрозой 18
В Турции разбился вертолет с полицейскими и судьями 34
Мэй хочет провести досрочные выборы 47
Россия подчитала убытки от «помидорной войны» с Турцией 60
КНДР собирается проводить ракетные испытания еженедельно 65
Жена Трампа спасла его от конфуза 315
Эрдоган – ОБСЕ: Знайте свое место 81
В РФ заявили о задержании одного из организаторов теракта в Петербурге 29
Китай против размещения ПРО США в Южной Корее 96
Эрдоган назвал возобновление смертной казни своей «первой задачей» 36
При взрыве колонны эвакуированных в Алеппо погибли 68 детей 65
США о КНДР: Эра стратегического терпения закончилась 1117
Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции. В Стамбуле протесты 63

В Марселе во вторник были арестованы двое французов, планировавших «скорое и жестокое нападение» в преддверии первого тура президентских выборов 23 апреля. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Маттиас Фекл.

Обоих мужчин задержали с разницей в несколько минут. Это радикально настроенные французы в возрасте 24 и 30 лет, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«Эти мужчины собирались совершить в ближайшие дни нападение на французской земле», - заявил министр, не уточнив деталей планировавшегося теракта.

Президентские выборы во Франции запланированы на 23 апреля и 7 мая.

За прошлые два года в терактах, организованных радикальными исламистами в разных регионах Франции, погибли более 230 человек. В стране действует чрезвычайное положение, порядок во время каждого тура выборов будут обеспечивать 50 тысяч полицейских и силовиков.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года