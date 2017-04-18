Руководитель Федерального агентства по государственным резервам РФ Дмитрий Гогин подтвердил, что Россия оказывает «гуманитарную поддержку» захваченным предприятиям в ОРДЛО.

«Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов», - заявил он, сообщает ТАСС.

Ранее председатель российской «межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки» ОРДЛО Сергей Назаров заявил, что «поставки сырья и материалов для предприятий юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей, работа которых остановлена из-за введенных Киевом экономической и транспортной блокады, временно, в порядке гуманитарной поддержки территории, осуществляется за счет имеющихся федеральных резервов товарно-материальных ценностей».

«Это вынужденная мера. Только восстановление экономических связей с Украиной с отменой блокады в соответствии с минскими соглашениями позволит отменить временное управление предприятиями с восстановлением прав собственников», - отметил он.

Назаров также опроверг появившуюся в СМИ информацию о поставках железорудного сырья на территорию Донбасса с российских предприятий. «Никаких таких поставок не производится», - подчеркнул Назаров.

Напомним, 1 марта в связи с блокадой ОРДЛО самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» ввели так называемое «внешнее управление» на всех работающих на оккупированных территориях украинских предприятиях.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

Позже «ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.