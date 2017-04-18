также в разделеОбщество
18 апреля. Картина дня 19
Следственный эксперимент по делу о расстреле Майдана продлили до 1 сентября 11
За два месяца население Украины сократилось на 43 тысячи человек 42
Набсовет НОТУ отсрочил подписание контракта с Аласанией 12
Штрафы за вырубку и поджоги лесов могут вырасти в 10 раз 17
Во Львовской области на стенах храма изобразили «Путина» в аду 38
Дорн прокомментировал свои скандальные заявления о конфликте между Украиной и РФ 180
Из-за похолодания николаевские ученики уходят на каникулы 42
Зам Авакова опубликовал безграмотный пост в Facebook 88
Луценко: «Янтарной мафии» нанесен удар 106
Синоптики прогнозируют потепление на выходных 54
НАБУ расследует 49 дел относительно коррупции на госпредприятиях 23
Возле тела военного в Василькове нашли квитанции из ломбарда и записку 137
Во Львове возобновили отопительный сезон 64
В Авдеевке начались ремонтные работы 30
На канадской ферме бобер возглавил стадо из 150 коров 88
ГПУ просит Канаду помочь найти авторов книги Януковича 103
В ОРЛО распространили фейк о «химоружии» ВСУ 29

Руководитель Федерального агентства по государственным резервам РФ Дмитрий Гогин подтвердил, что Россия оказывает «гуманитарную поддержку» захваченным предприятиям в ОРДЛО.

«Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов», - заявил он, сообщает ТАСС.

Ранее председатель российской «межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки» ОРДЛО Сергей Назаров заявил, что «поставки сырья и материалов для предприятий юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей, работа которых остановлена из-за введенных Киевом экономической и транспортной блокады, временно, в порядке гуманитарной поддержки территории, осуществляется за счет имеющихся федеральных резервов товарно-материальных ценностей».

«Это вынужденная мера. Только восстановление экономических связей с Украиной с отменой блокады в соответствии с минскими соглашениями позволит отменить временное управление предприятиями с восстановлением прав собственников», - отметил он.

Назаров также опроверг появившуюся в СМИ информацию о поставках железорудного сырья на территорию Донбасса с российских предприятий. «Никаких таких поставок не производится», - подчеркнул Назаров.

Напомним, 1 марта в связи с блокадой ОРДЛО самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» ввели так называемое «внешнее управление» на всех работающих на оккупированных территориях украинских предприятиях.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

Позже «ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года