Президент Украины Петр Порошенко отметил завершение в Турции политической кампании по внесению изменений в Конституцию страны. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Глава Украинского государства отметил завершение в Турции политической кампании по внесению изменений в Конституцию страны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил за неизменную поддержку Турцией независимости и территориальной целостности Украины.

Лидеры обсудили дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. В этом контексте они отметили важность проведения в Киеве шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Стороны также коснулись актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, в частности по развитию ситуации в Сирии.

Также Порошенко выразил соболезнования в связи с катастрофой вертолета на Востоке Турции.

Напомним, референдум о расширении президентских полномочий состоялся в Турции 16 апреля.

По последним данным, переход от парламентской к президентской системе правления в Турции поддержали 51,4% избирателей, против высказались около 49%.