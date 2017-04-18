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Власти Австралии объявили об ужесточении правил выдачи рабочей визы для иностранцев. Как сообщил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, это делается для того, чтобы работодатели нанимали на работу больше граждан Австралии, сообщает ВВС.

Ограничения коснутся правил выдачи рабочей визы номер 457. Она как правило использовалась для приема работников в ресторанный бизнес, в медицинские и компьютерные компании.

В основном по ней въезжали в Австралию граждане Индии, Китая и Британии. По мнению некоторых экспертов, данная виза, выдававшаяся иностранным специалистам, служила причиной отказа в работе гражданам Австралии.

Правительство страны планирует ввести в действие вместо этой визы две новые категории виз с более строгими критериями отбора и меньшим списком разрешенных профессий.

«Новая система выдачи виз создана исключительно для защиты национальных интересов», - заявил Тернбулл. При этом он подчеркнул, что нынешних владельцев этой визы изменения не коснутся.

Рабочая виза номер 457 выдается австралийскими властями сроком на четыре года. Она позволяет работнику привезти с собой и свою семью.

Из почти 96 тысяч человек, проживавших в Австралии в прошлом году по этой визе, 24,6% составляли граждане Индии, 19,5% - подданные Великобритании и 5,8% - граждане Китая.
ForUm

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