также в разделеОбщество
18 апреля. Картина дня 19
Следственный эксперимент по делу о расстреле Майдана продлили до 1 сентября 11
За два месяца население Украины сократилось на 43 тысячи человек 42
В РФ признали, что оказывают захваченным предприятиям ОРДЛО «гуманитарную поддержку» 16
Набсовет НОТУ отсрочил подписание контракта с Аласанией 11
Штрафы за вырубку и поджоги лесов могут вырасти в 10 раз 17
Во Львовской области на стенах храма изобразили «Путина» в аду 38
Дорн прокомментировал свои скандальные заявления о конфликте между Украиной и РФ 180
Из-за похолодания николаевские ученики уходят на каникулы 42
Зам Авакова опубликовал безграмотный пост в Facebook 88
Синоптики прогнозируют потепление на выходных 54
НАБУ расследует 49 дел относительно коррупции на госпредприятиях 22
Возле тела военного в Василькове нашли квитанции из ломбарда и записку 137
Во Львове возобновили отопительный сезон 64
В Авдеевке начались ремонтные работы 30
На канадской ферме бобер возглавил стадо из 150 коров 88
ГПУ просит Канаду помочь найти авторов книги Януковича 103
В ОРЛО распространили фейк о «химоружии» ВСУ 29

Одной из приоритетных задач для прокуратуры Ривненской области остается борьба с «янтарной мафией», заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Об этом он сказал во время представления нового прокурора области, сообщает пресс-служба ГПУ.

Луценко напомнил, что 18 апреля 2016 года Главная военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту создания и деятельности на территории Ривненской области преступной организации с целью получения организаторами неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление добычи янтаря-сырца.

14 февраля 2017 года в указанном уголовном производстве прокурором объявлено о завершении досудебного расследования и открыты материалы уголовного производства 6 подозреваемым и их защитникам для ознакомления.

Генпрокурор проинформировал, что за время осуществления досудебного расследования проведено 183 обыски, в ходе которых выявлены наличные, драгоценности из золота, оружие, янтарь различных фракций, средства для добычи янтаря, черновая бухгалтерия и схема распределения средств; проведено более 200 негласных следственных (розыскных) действий. «Кроме этого, по результатам осуществления досудебного расследования к уголовной ответственности привлечен 31 человек, из которых в отношении 25 лиц судами вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу», - добавил он.

Также Луценко отметил, что в ходе досудебного расследования один человек добровольно сообщил следствию о том, что принимал участие в совершении преступлений и заявил о готовности содействовать следствию.

С указанным лицом прокурором заключено соглашение о признании виновности, судом вынесен обвинительный приговор. Кроме того, еще рядом лиц было заключено соглашение со следствием.

По словам Луценко, среди подозреваемых, которые знакомятся с материалами производства, – бывший заместитель прокурора области, экс-руководитель Сарненской местной прокуратуры, экс-начальник Дубровицкого отдела Сарненской прокуратуры, экс-работник управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления УМВД Украины в Житомирской области, следователь следственного управления Главного управления Нацполиции в Ривненской области, которая отстранена от должности, и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины в Ривненской области.

«К сожалению, я не могу сказать, что та операция окончательно покончила с «янтарной мафией». На данный момент, по нашим оперативным данным, этой мафии был нанесен удар, и операция по ее ликвидации продолжается», - отметил генпрокурор.

Напомним, Луценко назначил Богдана Подубинского прокурором Ривненской области. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

106
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года