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Украинский певец Иван Дорн считает, что люди должны посмотреть на происходящее между Украиной и РФ «со стороны». Об этом она заявил в интервью «Медузе».

Он подчеркнул, что музыку не должна окружать риторика ненависти. «Я бы хотел, чтоб люди успокоились и посмотрели на то, что происходит со стороны. Тут нельзя винить людей, как это делает российское или украинское правительство, это неправильно. Я за то, чтобы все это как можно скорее закончилось», – отметил он.

«Я не политик, а музыкант. Музыка — это то, что нас объединяет, именно это я каждый раз пытаюсь донести на своих концертах», – подчеркнул Дорн.

Отвечая на замечание журналиста, о том, что он очень осторожно высказывается на тему отношений между Украиной и РФ, артист заявил: «Любая хитрая фраза, из которой можно выдавить какой-нибудь заголовок, обязательно будет заголовком и будет использована против меня.

Напомним, Дорн в интервью российскому журналисту сделал ряд заявлений, назвав войну между Украиной и Россией ссорой и открестившись от помощи украинской армии.

Также певец назвал россиян «старшими братьями» и заявил, что надел одежду с трезубцем, чтобы «не было вони».

 

 

 
ForUm

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