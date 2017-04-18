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Сегодня, 18 апреля, авдеевские энергетики совместно с военнослужащими и оперативными службами города продолжают работать над ликвидацией последствий вчерашнего обстрела со стороны НВФ и пытаются восстановить электроснабжение по улице Тургенева.

Об этом сообщают военные журналисты оперативного пресс-центра в Авдеевке.

Подачу электроэнергии планируют восстановить к 15:00.

Напомним, 17 апреля около 18:00 НВФ обстреляли из минометов дома мирных жителей Старой Авдеевки.
ForUm

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