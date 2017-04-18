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В Канаде хозяйке фермы удалось снять на видео стадо из 150 коров, которое послушно следовало за бобром, сообщает 112 Украина, ссылаясь на CBS.

Отмечается, что запись была сделана Адриенн Айви на одном из пастбищ ее семейной фермы в провинции Саскачеван. Сначала они с мужем заметили, что стадо из полутора сотен молодых коров ведет себя как-то неестественно. Подойдя поближе, фермеры увидели, что коровы послушно следуют за бобром.

Видео происходящего Адриенн выложила на своей странице в Facebook. Женщина объяснила журналистам, что молодые коровы по темпераменту похожи на подростков и отличаются повышенным любопытством. Именно это и заставило их следовать за бобром, который, похоже, просто искал место для нового дома.
ForUm

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