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Украинский внефракционный нардеп Андрей Артеменко опроверг информацию о том, что он нанял американского лоббиста Дейла Армстронга. Об этом он заявил в комментарии 112 Украина.

В ответ на вопрос, какие именно услуги он заказал у Армстронга, нардеп сказал: «Это некорректная информация, я не заказывал никакую информацию господина Амстронга и не подписывал с ним никаких контрактов».

При этом нардеп заявил, что у него есть «очень мощная юридическая команда, очень мощная группа поддержки в США».

«Команда наших юристов, которая, кстати, готовит иск в Генпрокуратуру Украины, нанимает по своему усмотрению тех людей, которых считает нужным. Ни я, ни моя жена, ни моя семья не подписывали ни с кем контракты, а что делают мои американские друзья – это их дело», - заявил он.

Артеменко подчеркнул, что информация в форме, представленной в СМИ, не соответствует действительности.

«Я знаю, что мы планируем очень большую программу очень быстрого реагирования на все эти вызовы, которые нам посылает жизнь. Главное, что в ближайшее время я официально подал иск в Манхетенский Нью-Йоркский окружной суд в отношении этой информации, которая подается как в Украине, так и в США», - добавил нардеп.

Относительно планов в украинской политике Артеменко заявил, что готовится со своей командой к новым выборам.

«Еще в 2014 году вместе с друзьями мы создали проект «Солидарность правых сил», и эта политическая сила имеет всеукраинский статус, и мы, конечно, готовимся к следующим выборам, которые, по моему глубокому убеждению, будут в 2017 году. Вопрос в том, какие – парламентские или президентские», - отметил он.

Напомним, ранее издание «Новое время» опубликовало информацию о том, что Андрей Артеменко нанял американского лоббиста Дейла Армстронга для предоставления политических услуг за 30 тыс. долл. в месяц.

 

 

 
ForUm

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