Средства массовой информации ОРДЛО распространяют фейковые информационные сообщения с заявлениями лидеров НВФ, целью которых является дискредитация руководства Украины в нарушении международного права.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Так, 17 апреля на сайте «Луганский информационный центр» был опубликован материал с заявлением представителя «народной милиции» ОРЛО полковника Андрея Морочко под названием «ВСУ хранят на складах в Станично-Луганском районе отравляющие вещества - Народная милиция».

«Информация, изложенная в данном информационном материале, не соответствует действительности, поскольку руководство государства 13 января 1993 года подписало Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении», - отмечается в сообщении.

В СЦКК напомнили, что этот международный договор в рамках ООН в области контроля вооружений имеет целью полный запрет производства и применения химического оружия, учитывая его вредность для окружающей среды и здоровья человека, а также определяет обязательства государств-участников в этой сфере.

«Украина, в отличие от Российской Федерации и ее помощников в лице руководства НВФ ОРДЛО, эти обязательства выполнила полностью, как и обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении применения, накоплении запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которая направлена на прекращение использования противопехотных мин, как одного из средств вооруженной борьбы», - подчеркнули в СЦКК.