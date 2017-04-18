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«Помидорная война» с Турцией стоила России  1,3-1,5 миллиарда долларов, а российские потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие томаты.

Такой вывод содержится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ), сообщает Лента.ру.

Эксперты отметили, что из-за продэмбарго Россия потеряла от 1,3 до 1,5 миллиарда долларов, так как Турция в ответ ввела пошлины на поставки некоторых видов российской продукции.

При этом Анкара сумела переориентировать экспортные потоки в том числе в те страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы. Так, поставки в Беларусь выросли более чем в семь раз, в Казахстан — в 12,2 раза, в Азербайджан — в 54,1 раза. В то же время в России местные производители помидоров и огурцов получили нишу на рынке размером 0,5 миллиарда долларов.

С 15 марта Анкара ввела пошлины на ввоз российской продукции. По данным Bloomberg, Турция решилась на это из-за сохранения части российских санкций, которые касаются импорта овощей, а также визового режима.

Отношения двух стран резко испортились после атаки турецких ВВС российского бомбардировщика Су-24 осенью 2015 года. С 1 января 2016-го начали действовать санкции против Турции. Они, в частности, касались поставок продовольствия в Россию. Отношения начали восстанавливаться в середине прошлого года, когда президент Турции якобы принес официальные извинения российской стороне. После этого санкции стали смягчаться, при этом помидоры и огурцы по-прежнему остаются под действием эмбарго.

Однако у президента Турции подчеркнули, что в письме  выражается лишь сожаление относительно инцидента со сбитым российским Су-24, а не извинения.
ForUm

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