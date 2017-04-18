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Пиротехники полностью очистили от взрывоопасных предметов территорию Балаклеи и девяти населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Пиротехническими расчетами ГосЧС очищены от взрывоопасных предметов территория города Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта в г.Балаклея Харьковской области на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала. По информации Министерства здравоохранения, погиб 1 человек и 3 человека пострадали, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
ForUm

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