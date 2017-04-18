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Северная Корея продолжит проведение регулярных ракетных испытаний. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель, передает ТАСС.

«Мы будем осуществлять дальнейшие ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе», - заявил он.

Хан Сон Рель также добавил, что «тотальная война» может стать реальностью, если США предпримут военные действия.

«Если Соединенные Штаты будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства, с того самого дня это будет означать тотальную войну», - заявил замглавы МИД КНДР.

Ранее 17 апреля вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс сообщал, что США намерены удвоить усилия по оказанию дипломатического и экономического давления на Пхеньян в связи с продолжающимися там испытаниями ядерного оружия. Он также предостерег КНДР от попыток испытывать решительность американского президента Дональда Трампа и его способность принять меры военного характера.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной – ракета взорвалась практически сразу после старта.
ForUm

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