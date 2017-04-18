Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проводит около ста полных проверок электронных деклараций чиновников и 3 тысяч специальных. Об этом в эфире 112 Украина заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

«Полная проверка будет продолжаться по информации в отношении всех доходов, движимого и недвижимого имущества... По проверкам, которые проводятся сегодня: их около ста полных, и 3 тыс. специальных. Результаты будут объявлены после этих проверок», - отметил он.

При этом Радецкий добавил, что автоматическая проверка электронных деклараций чиновников не состоялась. «Четвертые-пятые блоки не были разработаны», - пояснил он.

Сейчас, по словам Радецкого, НАПК передало более 10 материалов в НАБУ для открытия уголовных производств за несвоевременное представление деклараций.

Он напомнил, что чиновников, которые не успели подать свои декларации до 1 апреля из-за сбоев системы штрафовать не будут.

Напомним, Национальное агентство в 2017 году направило в суд 12 дел в отношении административных правонарушений, выявленных в декларациях.

Также в судах находится 66 дел в отношении нарушений порядка предоставления или получения взноса на поддержку политической партии и продолжается 373 проверки о наличии конфликта интересов и нарушений требований законодательства о предотвращении коррупции.

Отметим, штат Национального агентства составляет 216 человек (по результатам конкурсного отбора до 7 апреля будет назначен еще 22 человека).