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Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины (ФДУ).

Соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции 17 апреля, сообщается на странице ФДУ в Facebook.

В работе конференции приняли участие делегаты из 23 регионов Украины.

«Новым президентом ФГУ избран Роман Насиров, его кандидатуру поддержали 22 делегата конференции», - отмечается в сообщении.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

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