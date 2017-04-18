В Одинцовском районе Подмосковья задержали одного из организаторов теракта в петербургском метро, выходца из Центральной Азии Аброра Азимова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что Азимов занимался подготовкой террориста-смертника Акбарджона Джалилова. При задержании у него изъяли боевой пистолет.

По данным российского ведомства, Азимова доставили в Следственный комитет.

Ранее в Петербурге задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова: Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова. Еще двоих подозреваемых — Шохисту Каримову и Содика Ортикова — задержали в Москве.

Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции «Площадь Восстания».

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

Количество жертв взрыва достигло 14 человек.

СК РФ подтвердил, что взрыв в метро Санкт-Петербурга устроил Акбаржон Джалилов.

6 апреля в Санкт-Петербурге полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже мнгожтажки, где проживали выходцы из Средней Азии. Также сообщалось, что в ней было найдено и обезврежено взрывное устройство.