также в разделеМир
В Турции разбился вертолет с полицейскими и судьями 1
Мэй хочет провести досрочные выборы 14
Россия подчитала убытки от «помидорной войны» с Турцией 41
КНДР собирается проводить ракетные испытания еженедельно 59
Жена Трампа спасла его от конфуза 148
Эрдоган – ОБСЕ: Знайте свое место 67
Китай против размещения ПРО США в Южной Корее 91
Эрдоган назвал возобновление смертной казни своей «первой задачей» 36
При взрыве колонны эвакуированных в Алеппо погибли 68 детей 62
США о КНДР: Эра стратегического терпения закончилась 1101
Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции. В Стамбуле протесты 60
В Турции проходит референдум по конституции: Эрдоган может остаться у власти до 2029 года 45
В Италии умерла старейшая женщина в мире 130
КНДР совершила неудачный запуск новой ракеты 178
СМИ сообщают о гибели 90 боевиков ИГ от удара бомбы США 65
Япония приготовилась эвакуировать 57 тысяч граждан из Южной Кореи 108
Трамп решил скрыть имена посетителей Белого дома 330
КНДР на параде показала новые баллистические ракеты 261

В Одинцовском районе Подмосковья задержали одного из организаторов теракта в петербургском метро, выходца из Центральной Азии Аброра Азимова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что Азимов занимался подготовкой террориста-смертника Акбарджона Джалилова. При задержании у него изъяли боевой пистолет.

По данным российского ведомства, Азимова доставили в Следственный комитет.

Ранее в Петербурге задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова: Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова. Еще двоих подозреваемых — Шохисту Каримову и Содика Ортикова — задержали в Москве.

Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции «Площадь Восстания».

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

Количество жертв взрыва достигло 14 человек.

СК РФ подтвердил, что взрыв в метро Санкт-Петербурга устроил Акбаржон Джалилов. 

6 апреля в Санкт-Петербурге полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже мнгожтажки, где проживали выходцы из Средней Азии. Также сообщалось, что в ней было найдено и обезврежено взрывное устройство. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года