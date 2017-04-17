Сегодня в аэропорту «Борисполь», во время оформления пассажиров рейса «Оман (ОАЭ) -Киев», пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» задержали гражданку России, которая находится в международном розыске.

По данным Госпогранслужбы, 30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье 205.5 часть 2 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» Уголовного кодекса Российской Федерации и прибыла в Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получения статуса беженца.

По данному факту сообщено Укрбюро Интерпола в Киеве и СБУ. Гражданке разъяснили требования действующего законодательства Украины и вручили памятку «Информация для лиц, которые на законных основаниях прибыли в Украину с целью признанными быть беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите в Украине».

Сейчас лицо вместе с детьми передано сотрудникам Национальной полиции.