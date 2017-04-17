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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении восстановить в стране смертную казнь. Свое заявление он сделал в воскресенье, 16 апреля, после объявленных результатов конституционного референдума, сообщает Deutsche Welle.

Возобновление практики смертной казни будет его «первой задачей», заявил Эрдоган в Стамбуле во время выступления перед своими сторонниками.

Для одобрения смертной казни требуется поддержка не менее двух третей депутатов турецкого парламента. Если среди депутатов эта идея не получит достаточной поддержки, тогда будет проведен референдум, сказал Эрдоган. 

При этом референдум можно будет провести, если за предложение проголосует 60 процентов членов парламента.

О возможности возвращения к смертной казни Эрдоган заговорил после неудавшейся попытки госпереворота, случившейся летом 2016 года. В Брюсселе отметили, что восстановление высшей меры наказания поставит крест на планах Турции вступить в Евросоюз.

По данным национального Центризбиркома, победу на нынешнем референдуме одержали сторонники расширения полномочий главы государства. Согласно предварительным результатам, инициативу Эрдогана поддержали 51,2% проголосовавших избирателей, против выступили 48,8%.  

 
ForUm

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