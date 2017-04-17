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В аэропорту «Борисполь» пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска «Киев» задержали гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола.

«Россиянина, который прилетел авиарейсом «Стамбул-Киев», разыскивали правоохранительные органы Российской Федерации с 2016 года. 40-летний мужчина находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3,4 ст. 159 УК РФ – мошенничество», - говорится в сообщении.

Задержанного мошенника передали взаимодействующим подразделениям.
ForUm

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