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Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО, пренебрегая всеми Минскими договоренностями, в течение Пасхальных праздников осуществляли вооруженные провокации в отношении Вооруженных сил Украины вдоль всей линии разграничения.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.   

Так, в течение 16 апреля зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ, в том числе с применением запрещенного вооружения 13 мин калибра 120 мм, 7 мин калибра 82 мм, АГС и стрелкового вооружения.

«Обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных сил Украины, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Водяное, Екатериновка, Павлополь и Гнутово», - сообщили в СЦКК.

По инициативе украинской стороны СЦКК режим «тишины» вводился 33 раза, благодаря чему удалось избежать жертв среди мирного населения.

«Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, сознательном планировании и осуществлении вооруженных провокаций против военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня», - говорится в заявлении.

Напомним, по данным штаба АТО, на Пасху двое украинских военнослужащих получили ранения.
ForUm

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