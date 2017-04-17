также в разделеМир
Китай против размещения ПРО США в Южной Корее 61
Эрдоган назвал возобновление смертной казни своей «первой задачей» 29
США о КНДР: Эра стратегического терпения закончилась 921
Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции. В Стамбуле протесты 46
В Турции проходит референдум по конституции: Эрдоган может остаться у власти до 2029 года 43
В Италии умерла старейшая женщина в мире 120
КНДР совершила неудачный запуск новой ракеты 152
СМИ сообщают о гибели 90 боевиков ИГ от удара бомбы США 62
Япония приготовилась эвакуировать 57 тысяч граждан из Южной Кореи 103
Трамп решил скрыть имена посетителей Белого дома 330
КНДР на параде показала новые баллистические ракеты 249
В страстную пятницу в Иерусалиме мужчина зарезал иностранку 56
Путин за год заработал меньше своего пресс-секретаря 97
Пентагон отказался комментировать возможность превентивного удара по КНДР 32
В США рассказали о последствиях удара «матерью всех бомб» 299
Директор ЦРУ: WikiLeaks помогает России 69
КНДР заявила, что готова к войне 121
Трамп назвал удар США по позициям ИГ в Афганистане «удачной миссией» 44

По меньшей мере 68 детей были среди 126 погибших при взрыве в пригороде Алеппо, сообщили в базирующемся в Британии Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

В субботу начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле автобуса, эвакуировавшего людей из городов Фуа и Кефрая, передает ВВС.

Нападение произошло в подконтрольном повстанцам районе Рашидин.

Среди погибших также были сотрудники гуманитарных служб и повстанцы, охранявшие автобусы. Многие получили ранения различной степени тяжести.

В колонне эвакуированных было не менее 5 тысяч человек, включая гражданских лиц и проправительственных боевиков, которым было дано разрешение покинуть два шиитских города Фуа и Кефрая, уже более двух лет находящихся в осаде.

Между тем приходят сообщения об артобстреле в столице Сирии Дамаске, в результате которого были ранены несколько человек, в основном дети.

Как сообщили проправительственные СМИ, как минимум три снаряда упали на центральной площади Омейядов. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года