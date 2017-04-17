По меньшей мере 68 детей были среди 126 погибших при взрыве в пригороде Алеппо, сообщили в базирующемся в Британии Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

В субботу начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле автобуса, эвакуировавшего людей из городов Фуа и Кефрая, передает ВВС.

Нападение произошло в подконтрольном повстанцам районе Рашидин.

Среди погибших также были сотрудники гуманитарных служб и повстанцы, охранявшие автобусы. Многие получили ранения различной степени тяжести.

В колонне эвакуированных было не менее 5 тысяч человек, включая гражданских лиц и проправительственных боевиков, которым было дано разрешение покинуть два шиитских города Фуа и Кефрая, уже более двух лет находящихся в осаде.

Между тем приходят сообщения об артобстреле в столице Сирии Дамаске, в результате которого были ранены несколько человек, в основном дети.

Как сообщили проправительственные СМИ, как минимум три снаряда упали на центральной площади Омейядов.