За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет. Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает Информационно-аналитический центр нацбезопасности.

На луганском направлении вчера произошло 2 вражеских обстрела – в Лобачево и Новоалександровке. Эти инциденты произошли еще до рассвета. Тяжелое вооружение противник не применял.

Основные боевые действия на донецком направлении развернулись в районе Авдеевки между 20:00 и 24:00. Также противник нарушал режим тишины на Светлодарской дуге, Камянке и донецком аэропорту. Под Горловкой вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 2 снайперских.

В Марьинке НВФ совершили 3 минометные обстрела. Эти инциденты произошли в темное время суток. Впрочем, как и ранее, львиная доля обстрелов приходится на участок фронта Павлополь – Широкино.

«Боевики открывали огонь и днем, и ночью. Кроме легкого вооружения, оккупанты применяли бронетехнику», - сказал спикер.

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 17 вражеских обстрелов.