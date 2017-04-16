В России допускают предоставление российского гражданства экс-беркутовцам, которые сбежали в РФ.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, передает Говорит Москва.

По его словам, для этого они должны выразить готовность отказаться от украинского паспорта.

«В этой ситуации можно было бы прибегнуть или к программе добровольного переселения соотечественников в Россию, или к положению о временном убежище, которое именно с событиями в Украине у нас было введено в действие. Все это предполагает определенные процедуры, но если сами граждане Украины хотят на них пойти, то в этом случае они могут быть применены. Правда, это означает одновременно выход из гражданства Украины согласно нашим нынешним законам. Поэтому все зависит не только от нас, но и от них», - сказал он.

При этом Затулин отметил, что бывшие бойцы украинского спецназа не могут быть признаны в России политическими эмигрантами.

«Они в чистом виде является политическими эмигрантами, но у нас политическое убежище не может быть предоставлено гражданам стран, с которыми у РФ безвизовый порядок пересечения границы. А с Украиной до сих пор у нас именно такой порядок», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом бывшие сотрудники спецподразделения заявили в видеообращении, записанном якобы на территории России.

В ГПУ пока не подтвердили эту информацию.