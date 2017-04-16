В Киеве во время «Евровидения-2017» будет самая длинная красная дорожка, сообщают организаторы конкурса.

«В Киеве будет самая длинная за историю конкурса красная дорожка – 265 м. Вес сцены 30 тонн, а трибун – 450 тонн. Еще 212 тонн подвешено к потолку. Затраты энергии арены достигают 7 МВт на полной мощности, из них на освещение – 854 000 Вт. А 18 генераторов ежедневно используют 20 тысяч литров горючего», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в «Евровидении-2017» примут участие 42 страны. Это количество за всю историю конкурса удалось превысить лишь дважды – в 2008 и 2011 годах.

На сегодняшний день продано около 30 тысяч билетов, около 19 тысяч забронированы для делегаций стран-участниц конкурса и еще около 21 тысячи билетов или имеющиеся в продаже, или скоро появятся.

На зрительских трибунах оборудовано 7 тысяч мест, из них 50 мест – для людей с инвалидностью.

Церемония открытия 62-го песенного конкурса состоится 7 мая.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Украине в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.