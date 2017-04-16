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Полицейские Одессы разыскивает злоумышленников, совершивших разбойное нападение на местного жителя.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, в 08:30 15 апреля поступило заявление одессита о том, что четверо неизвестных нанесли ему с помощью биты телесные повреждения, вырвали из рук сумку и на автомобиле серого цвета скрылись с места происшествия. По словам потерпевшего, в сумке находились денежные средства в размере около миллиона гривен.

Проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, подворовые обходы, устанавливаются свидетели преступления.

Решается вопрос о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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