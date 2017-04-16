также в разделеПроисшествия
В Одессе у мужчины украли сумку с миллионом 28
ЧП на Киевщине: Подростки пытали и изнасиловали мальчика 75
В ДТП в России пострадали трое украинцев 38
За сутки в зоне АТО ранены 4 военных 80
Полиция прокомментировала инцидент с обстрелом журналистов 65
В дом ривненского предпринимателя бросили гранату 38
На Луганщине взрывом повреждены железнодорожные пути 53
В результате драки в воинской части на Волыни погиб военный 225
В Виннице в результате взрыва погиб военный, еще три человека ранены 108
Банда разворовала имущество Львовского автобусного завода на 10 миллионов 72
В Одессе снова горел причал 58
НВФ обстреляли из гранатомета контрольный пост «Марьинка» 77
В зоне АТО обострение: за сутки 61 обстрел, один погибший и двое раненых военных 76
В штабе АТО уточнили: в результате ЧП погибли двое военных 3961
Штаб заявил об убийстве военного в зоне АТО, а затем удалил сообщение 119
Из-за обстрела шахты «Бутовка» погиб военный 44
За сутки ранены пятеро военных 37
В результате обстрела Марьинки ранен местный житель 22

В Израиле скончался Мендл Дайч, израильский раввин, зверски избитый в октябре прошлого года в Житомире. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Лехаим.

7 октября 2016 года  Дайч был найден без сознания с ножевыми ранениями у железнодорожного вокзала в Житомире.

Позже по обвинению в разбойном нападении с целью завладения имуществом были арестованы трое жителей Закарпатской области и одна жительница Винницкой.

По данным полиции, пострадавший – 63-летний гражданин Израиля – 5 октября прибыл в Украину и находился у знакомого в Житомирском районе, личность которого установлена.

По факту разбойного нападения на иностранца возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) УКУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года