В Израиле скончался Мендл Дайч, израильский раввин, зверски избитый в октябре прошлого года в Житомире. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Лехаим.

7 октября 2016 года Дайч был найден без сознания с ножевыми ранениями у железнодорожного вокзала в Житомире.

Позже по обвинению в разбойном нападении с целью завладения имуществом были арестованы трое жителей Закарпатской области и одна жительница Винницкой.

По данным полиции, пострадавший – 63-летний гражданин Израиля – 5 октября прибыл в Украину и находился у знакомого в Житомирском районе, личность которого установлена.

По факту разбойного нападения на иностранца возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) УКУ.