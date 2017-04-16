Движение по улице Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка затруднено в связи с подтоплением проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Аварийная бригада ОАО «АК «Киевводоканал» приступила к локализации повреждения на водопроводе диаметром 500 мм. На месте также работают спасатели Киевской службы спасения.

КГГА просит граждан учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.