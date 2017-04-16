Ситуация в районе проведения АТО остается спокойной, но контролируемой Вооруженными силами Украины.

По данным пресс-центра штаба, члены незаконных вооруженных формирований 29 раз обстреляли позиции сил АТО.

На приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. Кроме того, свои цели здесь искали вражеские снайперы. Морских пехотинцев в районе Водяного враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра; по морпехам в Широкино бил из вооружения БМП и стрелкового оружия; по позициям у Павлополя противник вел огонь из гранатометов, а по защитникам Гнутово и Чермалыка – из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении по позициям в районах населенных пунктов Авдеевка и Пески враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Опорные пункты у Луганского противник обстреливал из гранатометов, по защитникам Опытного бил из пулеметов, Каменки – из стрелкового оружия. Вблизи Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из автоматических гранатометов противник вел огонь по защитникам Лобачево, а защитников Новоалександровки обстреливал из стрелкового оружия.

«Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим «тишины» и огонь в ответ не открывали», - подчеркнули в штабе.