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Самая старая жительница планеты, 117-летняя итальянка Эмма Морано, умерла в своем доме в городе Вербания на севере страны. Об этом сообщает ВВС.

Эмма Морано родилась 29 ноября 1899 года в Пьемонте. Она была последним живущим человеком, родившимся в XIX веке.

Морано объясняла свое долголетие генетическими особенностями и диетой из трех яиц в день, два из которых должны быть сырыми.

Она была старшей из восьми братьев и сестер и пережила их всех. Эмма Морано рассказывала, что ее мать тоже прожила долгую жизнь и умерла в 91 год. Несколько сестер Морано также достигли 100-летнего возраста.

Морано жила в трех столетиях и пережила больше 90 правительств в Италии. Она осталась последним человеком, родившимся в XIX веке, около года назад, после того как в мае 2016 года в Нью-Йорке в возрасте 116 лет умерла Сюзанна Мушатт Джонс, родившаяся в 1899 году.

После смерти Эммы Морано самым старым человеком на планете стала жительница Ямайки Вайолет Браун, родившаяся 10 марта 1900 года.

 
ForUm

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