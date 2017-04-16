также в разделеЭкономика
Украина получила право беспошлинного экспорта кукурузы в Кению 29
В РФ решили создать электронную систему отслеживания товаров из Украины 19
Дефицит внешней торговли товарами сократился почти в два раза 44
Гройсман предлагает снизить ренту на добычу газа 27
Гройсман рассказал, когда оборонный бюджет можно будет удвоить 25
«Нафтогаз» купил газ в Европе на $30 дешевле, чем продает «Газпром» 101
НБУ повысил прогноз роста ВВП на 2018-2019 годы 61
Рада приняла закон о рынке электроэнергии 113
НБУ снизил учетную ставку до 13% 36
НБУ получил документы о продаже «Сбербанка» 54
За март украинцам пришлют платежки с указанием качества газа 97
Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц 48
Рева: На повышение пенсий с октября нужно 11-12 миллиардов 119
В Украине выросли объемы депозитов 93
В НБУ объяснили, почему в марте ускорилась инфляция 252
Работающим пенсионерам хотят отменить налогообложение пенсий 1469
Гройсман прокомментировал первое место Украины в рейтинге коррупции 236
Украина пока не запретила импорт антрацита из России 60

В 2017 году выпечка пасхи в домашних условиях будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Цены почти на все ингредиенты выросли. Больше всего, на 34%, подорожало сливочное масло. Оно же больше всего повлияло на рост конечной стоимости домашней паски, поскольку доля сливочного масла составляет около 30%. Сахарная пудра в свою очередь продолжает проявлять признаки незаурядной стабильности – уже три года подряд она стоит 40 грн за килограмм», - отмечается в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что «индекс паски» не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляцию или индекс потребительских цен.

«Все расчеты – приблизительные, совершенные на основе мониторинга ДСС цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития», - отметили в пресс-службе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года