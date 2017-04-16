В 2017 году выпечка пасхи в домашних условиях будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Цены почти на все ингредиенты выросли. Больше всего, на 34%, подорожало сливочное масло. Оно же больше всего повлияло на рост конечной стоимости домашней паски, поскольку доля сливочного масла составляет около 30%. Сахарная пудра в свою очередь продолжает проявлять признаки незаурядной стабильности – уже три года подряд она стоит 40 грн за килограмм», - отмечается в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что «индекс паски» не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляцию или индекс потребительских цен.

«Все расчеты – приблизительные, совершенные на основе мониторинга ДСС цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития», - отметили в пресс-службе.