Президент Петр Порошенко подписал указ «О пожизненных государственных стипендиях для работников, лиц рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года». Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В тушении пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года принимали участие 65 работников пожарной охраны органов внутренних дел, 6 из них в результате радиоактивного облучения, несовместимого с жизнью, погибли. Другие 59 человек получили высокие дозы радиоактивного облучения и стали инвалидами, заболевание которых связано с выполнением служебных обязанностей во время тушения пожара. За 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС умерли 17 работников пожарной охраны органов внутренних дел, которые принимали участие в тушении пожара в день Чернобыльской катастрофы, 5 человек выехали за пределы Украины.

В 2006 году, согласно указу от 10.05.2006 №358, были основаны пожизненные государственные стипендии для военнослужащих, лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС и ее охране 26 апреля 1986 года и вследствие значительного радиоактивного облучения получили инвалидность.

«Однако в список стипендиатов не были включены работники, отдельные лица рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые также принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС именно 26 апреля 1986 года и вследствие значительного радиоактивного облучения заболели острой лучевой болезнью и которым установлена ​​инвалидность», - пояснили в пресс-службе.

Учитывая это, Глава государства подписал указ, которым предусмотрено назначить пожизненные государственные стипендии 22 работникам, лицам рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, в размере трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.