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Нарушений публичной безопасности и порядка в Пасхальную ночь в Украине не допущено, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Во всех регионах государства в ночь с 15 на 16 апреля 2017 состоялись пасхальные богослужения в более 15 600 культовых сооружений. Участие в этих мероприятиях приняли более 7,8 млн человек.

Самые многочисленные культовые службы состоялись в Днепропетровской (1 млн человек), Львовской (830 тыс.), Тернопольской (650 тыс.) и Одесской (620 тыс.) областях.

Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено.
ForUm

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