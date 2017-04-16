Бывшие бойцы спецподразделения МВД «Беркут», подозреваемые в избиении участников Революции достоинства, могли покинуть Украину в любой момент. Об этом заявил в комментарии 112 Украина начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он напомнил, что для подтверждения бегства экс-беркутовцев Александра Костюка, Владислава Мастеги, Артема Войлокова и Виталия Гончаренко должна быть официальная информация от Госпогранслужбы.

«Но по предварительным данным, они пересекли границу с Российской Федерацией», - признал Горбатюк.

Он выразил убеждение, что эти люди могли сбежать из Украины когда угодно.

«Это было возможно в любой момент, исходя из тех мер, которые были выбраны в отношении них. То есть часть были с личными обязательствами, на их волю полагался суд, избирая меру пресечения, другие – домашний арест «ночной2 так называемый – это с 23:00 часов до 7:00, и в другое время суток – никаких сдерживающих факторов не существует. Ну а что касается Гончаренко, по решению Апелляционного суда, у него не было никакой меры пресечения. На него возложили только обязательства о том, чтобы появиться тогда, когда будет последующее избрание ему меры пресечения в районном суде», - напомнил прокурор.

Ранее сообщалось, что освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом бывшие сотрудники спецподразделения заявили в видеообращении, записанном якобы на территории России.