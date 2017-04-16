Президент Украины Петр Порошенко пожелал соотечественникам душевного тепла, здоровья, счастья, а также твердой веры в праздник Пасхи.

«Искренне поздравляю вас с праздником праздников для украинцев и для всех христиан мира – Пасхой. Особенно приятно, что Христос объединяет всех: в этом году православные, греко-католики, римо-католики и протестанты отмечают это великое событие в один день», - говорится в поздравлении Президента.

«Традицию действительно всенародного празднования Пасхи лелеяли и укрепляли несколько десятков поколений наших предков. Сохраняем ее и мы, чтобы передать следующим поколениям. Искренне радуемся великому празднику. Пусть в эти дни наполнится вселенской Христовой радостью каждая украинская душа», - пожелал Глава государства.

Отмечая победу жизни над смертью, Порошенко призвал упомянуть всех героев, павших за Украину.

«Особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину», - отметил он.