Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о своих сомнениях в адекватности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, сообщает РИА Новости.

Причиной сомнений российского министра стало заявление украинского силовика о необходимости продвижения украинских военных на восток.

«Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно, — сказал Лавров. — Это далеко не первое высказывание подобного рода, до господина Турчинова такую же угрожающую риторику, воинствующую регулярно применяли и президент Украины Петр Порошенко, и спикер Рады Андрей Парубий, и другие деятели».

По мнению главы МИД России, риторика Турчинова «означает, что украинская сторона, украинское руководство не хочет выполнять минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности».

Лавров также напомнил, что «проблемы безопасности Порошенко называет главной частью минских договоренностей, и пока проблемы безопасности не решены, отказывается обсуждать политические процессы».

Напомним, заявление Турчинова прозвучало 14 апреля. В интервью ВВС секретарь СНБО сказал, что главная задача украинских военных — «метр за метром» продвигаться на восток. «Главное — не проскочить границу», — пошутил он.