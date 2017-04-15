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В ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ОАО «Сбербанк».

«Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн  гривен», - говорится в сообщении.

В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация «транзитных» и «фиктивных» предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписка с «клиентами», содержащая информацию с заявками на проведение «конвертационных» операций, 11 печатей и штампов «фиктивных» предприятий.

В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.

 
ForUm

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